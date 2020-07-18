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НВФ обстреляли участок разведения на Донбассе

18.07.20 18:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) сегодня, 18 июля, обстреляли участок разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Сегодня вооруженные формирования РФ также обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия. На участках разведения №1 и №2 обстрелов не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил за текущие сутки вследствие обстрелов нет.

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