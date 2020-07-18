На Донбассе глушили беспилотник ОБСЕ

На Донбассе 16 июля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся воздействию помех. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном сегодня, 18 июля.

«Вечером 16 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения), пролетая над районами между н. п. Зайцево (50 км к северо-востоку от Донецка) и н. п. Плещеевка (подконтрольный правительству, 51 км к северу от Донецка), а также подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно в результате глушения), пролетая над районами между Плещеевкой и н. п. Степановка (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка)», – говорится в отчете.

При этом в отчете отмечается, что помехи могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.