Футболист «Шахтера» прошел первый раунд отбора премии Golden Boy

Итальянское издание Tuttosport продолжает конкурс на звание лучшего молодого футболиста. Среди 100 претендентов на премию Golden Boy-2020 значатся и двое представителей чемпионата Украины. Об этом пишет «Сегодня».

Вингеры «Шахтера» и «Динамо» стали претендентами на звание лучшего молодого игрока Европы. Бразилец Тете успел заявить о себе в Лиге чемпионов; Георгий Цитаишвили в прошлом году стал чемпионом мира среди молодежи, а нынче часто играет в основном составе киевлян.

Издание рассказало, что первый раунд отбора прошли 80 игроков, в том числе «горняк» и динамовец. Окончательное решение будет приниматься на основе голосов болельщиков и журналистов. Проголосовать за номинантов на Golden Boy можно на сайте Tuttosport. Пока же Тете и Цитаишвили вошли в квартет лучших по итогам опроса поклонников.

На почетный приз продолжают претендовать Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо («Боруссия» Д), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Мейсон Гринвуд («МЮ»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Ансу Фати («Барселона»), Даниэль Мальдини («Милан»), Мамаду-Кали Сене («Ювентус») и другие.