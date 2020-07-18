Как не «подцепить» инфекцию на пляже: Рекомендации главного санврача

Купаясь в загрязненных водоемах, можно «подцепить» различные инфекции. Об этом сегодня, 18 июля, в своем Facebook написал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Надо помнить, что есть элементарные правила безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы отдых не закончился в инфекционном стационаре. И на этот раз речь идет не о коронавирусе – открытые водоемы не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни. На этот раз о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холере, шигеллезе, сальмонеллезе и даже брюшном тифе. Эти инфекции можно "подцепить", купаясь в загрязненных водоемах», – написал Ляшко.

Чтобы не заболеть нужно:

для отдыха выбирать водоем и пляж с соответствующим разрешением;

не пить воду из водоема, не мыть в ней овощи и фрукты;

не купаться при наличии повреждений кожи, ОРВИ или сразу после нее;

не глотать во время купания воду из водоема;

не употреблять алкоголь и не купаться в состоянии опьянения;

не купаться в водоемах у которых стоит табличка «купаться запрещено», а также в водоемах со стоячей водой с зарослями или там где плавают утки.

Виктор Ляшко также отметил, что симптомы возможного инфицирования могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит через несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме. Опасными симптомами являются зуд, сыпь на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу.