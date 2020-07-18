На Донетчине несовершеннолетняя девушка допилась до больницы

В Дружковке (Донецкая обл.) несовершеннолетняя девушка отравилась алкоголем. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

На днях в полицию Дружковки поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставили несовершеннолетнюю с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что накануне девушка вместе со своей подругой пили на улице слабоалкогольные напитки после чего разошлись. В результате девушке стало плохо и на следующее утро ее госпитализировали с отравлением.

«Инспектор ювенальной полиции Дружковского отделения полиции провел с детьми и их родителями профилактическую работу, по недопущению подобных случаев в будущем. В службу по делам детей Дружковского городского совета будет направлено представление, по проверке соблюдения норм содержания детей в семьях согласно действующему законодательству Украины. Вместе с тем будет проведена проверка всех торговых точек, по недопущению продажи несовершеннолетним табачных и алкогольных изделий», – говорится в сообщении пресс-службы.