На Донетчине зафиксирован еще один случай COVID-19

У 66-летнего жителя Константиновки (Донецкая обл.) сегодня, 18 июля, выявили COVID-19. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

«Еще одного больного COVID-19 обнаружили в Донецкой области за субботу, 18 июля. Болезнь диагностировали у 66-летнего жителя Константиновки. Эпидемия еще не преодолена, поэтому призываю всех соблюдать карантин и противоэпидемические предосторожности. Наши здоровье и жизни требуют ответственного поведения от каждого», – написал губернатор.

В целом, с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 792 человека, из которых 484 выздоровели, а 298 продолжают лечение. 10 случаев заболевания закончились летально.

Инфографика: Telegram-канал Павла Кириленко

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 июля в Украине COVID-19 заболели 58 111 человек (30 525 пациентов выздоровели, 1 477 – скончались).