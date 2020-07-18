Пришлось установить ограждение и сигнализацию: В лесничестве на Донетчине борются с вандалами

На Донетчине в Дробышевском лесничестве Лиманского лесного хозяйства неизвестные повредили вышку видеонаблюдения. Об этом сегодня, 18 июля, сообщили в пресс-службе лесхоза.

«На этой неделе в государственном предприятии "Лиманское лесное хозяйство" был выявлен акт вандализма. Неизвестные лица повредили вышку видеонаблюдения на территории Дробышевского лесничества. Такими действиями преступники поставили под угрозу защиту леса от пожаров, ведь система видеонаблюдения является основным средством контроля за лесными массивами. Во время пожароопасного периода находиться без постоянной связи с камерами очень опасно, потому что в случае обнаружения возгорания на счету каждая секунда», – говорится в сообщении.

Чтобы защитить работоспособность системы, работники лесхоза установили металлическое ограждение и сигнализацию.