Франция подтвердила получение черных ящиков самолета МАУ, – СМИ

Французские следователи заявили о прибытии во Францию «черных ящиков» украинского самолета авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные. В ближайшее время эксперты начнут исследование бортовых самописцев. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на AFP.

Как рассказали источники во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, «черные ящики» уже во Франции, а в агентство их привезут с понедельника.

Расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, которая состоит из 20 специалистов.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Позднее стало известно, что Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета. Франция уже пригласила Украину принять участие в расшифровке «черных ящиков».

В иранском агентстве гражданской авиации заявили, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.