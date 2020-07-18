Полиция провела отработку Часов Яра

На Донетчине полицейские из состава Операции Объединенных сил провели отработку Часов Яра. Об этом сегодня, 18 июля, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Во время отработки правоохранители проверили 415 граждан и 20 подучетных лиц, а также 172 транспортных средства. В результате мероприятий составлены 20 административных протоколов, подавляющее большинство из них – за правонарушения в сфере управления транспортными средствами.

Остальные зафиксированные административные правонарушения – по ст. 178 «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде» и по ст.192 «Нарушение гражданами сроков регистрации (перерегистрации) наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и правил взятия его на учет» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Отмечается, что проверив по месту жительства 12 владельцев огнестрельного оружия, полицейские обнаружили 4 случая несоблюдения требований разрешительной системы.

«Результативным мероприятием операции было раскрытие кражи велосипеда у местного жителя. Правоохранители установили и задержали злоумышленника, который признался в совершенном преступлении. Вещественное доказательство было изъято и возвращено владельцу. Подозреваемому грозит до 3-х лет лишения свободы. Также в одном из домовладений был обнаружен посев конопли. Владелец наркопосева понесет ответственность по закону. Оперативное состояние в городе Часов Яр остается контролируемым. Профилактические мероприятия на территории населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, будут продолжаться и в дальнейшем», – отметили в полиции.