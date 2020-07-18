Украина на первом месте: Опубликован рейтинг преступности среди стран Европы

Несмотря на то, что криминогенная ситуация в Украине за время карантина существенно снизилась, страна возглавила рейтинг преступности в Европе с показателем 48,8. Такие данные опубликовал сервис Numbeo, пишет «Сегодня».

Украина возглавила список с показателем 48,8, а индекс безопасности составил 51,1. Второе место после Украины занимает Швеция с индексом преступности 47,4 и Франция – 47,3. Последнее место заняла Словения с индексом 20,95.

Всего в списке 41 страна, данные приведены на середину 2020 года.

На сайте указано, что данные раздела Индекс преступности основаны на опросах посетителей сайта.

«Мы считаем уровень преступности ниже 20 очень низким, уровень преступности между 20 и 40 – низким, уровень преступности между 40 и 60 – умеренным, уровень преступности между 60 и 80 – высоким, и, наконец, уровень преступности выше 80 – очень высоким», – указали в Numbeo.