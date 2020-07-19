Сводка из зоны ООС за 18 июля: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки, 18 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил украинские позиции были обстреляны 13 раз. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает штаб ООС.

«За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказана помощь врачей», – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» огонь велся в районе Старогнатовки, Водяного, Новоселовки Второй, Талаковки и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны в районе Новотошковского, Хутора Вольный, Причепиловка.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность.

«По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика. И по уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших», – резюмировали в штабе.

В «ДНР» заявляют, что за сутки их позиции обстреляли 4 раза – районы Спартака на окраине Донецка, Ясиноватой, Горловки и ее поселков Доломитное, шахты 6/7.

В «ЛНР» свою версию событий на линии фронта не сообщают.