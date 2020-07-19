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Круглая цифра: В «ЛНР» 600 заболевших коронавирусом, в «ДНР» 700 выздоровели

19.07.20 10:29
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

В «ЛНР» с начала карантина на сегодняшний день зарегистрировали 600 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за двое суток COVID-19 заболели 9 человек. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус – 518 человек.

За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии в «республике» умерли 15 человек, зараженных COVID-19.

В «ДНР» в течение 18 июля выявлено 15 случаев заболевания COVID-19. Как отмечает «минздрав ДНР», с начала карантина зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавируса в «республике» – 1527. Из них:

  • на лечении – 738;
  • выписаны – 700;
  • летальных случаев – 89.

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