Круглая цифра: В «ЛНР» 600 заболевших коронавирусом, в «ДНР» 700 выздоровели

В «ЛНР» с начала карантина на сегодняшний день зарегистрировали 600 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за двое суток COVID-19 заболели 9 человек. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус – 518 человек.

За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии в «республике» умерли 15 человек, зараженных COVID-19.

В «ДНР» в течение 18 июля выявлено 15 случаев заболевания COVID-19. Как отмечает «минздрав ДНР», с начала карантина зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавируса в «республике» – 1527. Из них: