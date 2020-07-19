В Украине за сутки – 731: На подконтрольном Донбассе всего 899 случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 731 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, выписаны 354 пациента. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает Минздрав Украины.
Всего с начала карантина в Украине 58 842 подтвержденных случая COVID-19, из них:
- 1 485 летальных;
- 30 879 пациентов выздоровели.
Заражения в разрезе областей:
- Винницкая область – 2299 случаев;
- Волынская область – 3251 случай;
- Днепропетровская область – 1207 случаев;
- Донецкая область – 792 случая;
- Житомирская область – 1593 случая;
- Закарпатская область – 4354 случая;
- Запорожская область – 669 случаев;
- Ивано-Франковская область – 3464 случая;
- Кировоградская область – 681 случай;
- Киев – 6884 случая;
- Киевская область – 3271 случай;
- Львовская область – 8000 случаев;
- Луганская область – 106 случаев (по данным ЛугОГА – 107);
- Николаевская область – 513 случаев;
- Одесская область – 2532 случая;
- Полтавская область – 351 случай;
- Ровенская область – 5082 случая;
- Сумская область – 370 случаев;
- Тернопольская область – 2430 случаев;
- Харьковская область – 3014 случаев;
- Херсонская область – 213 случаев;
- Хмельницкая область – 980 случаев;
- Черновицкая область – 5311 случаев;
- Черкасская область – 833 случая;
- Черниговская область – 642 случая.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 июля на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 792 случая инфицирования (выздоровели – 484 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 107 случаев инфицирования (выздоровели – 80 пациентов, летальных случаев – 1).
В «ДНР» – 1 527 заразившихся (выздоровели 700 человек, летальных случаев – 89). В «ЛНР» – 600 случаев COVID-19 (выздоровели 518 человек, летальных случаев – 15).