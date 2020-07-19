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В Украине за сутки – 731: На подконтрольном Донбассе всего 899 случаев COVID-19

19.07.20 10:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки зафиксировали 731 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, выписаны 354 пациента. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает Минздрав Украины.

Всего с начала карантина в Украине 58 842 подтвержденных случая COVID-19, из них:

  • 1 485 летальных;
  • 30 879 пациентов выздоровели.

Заражения в разрезе областей:

  • Винницкая область – 2299 случаев;
  • Волынская область – 3251 случай;
  • Днепропетровская область – 1207 случаев;
  • Донецкая область – 792 случая;
  • Житомирская область – 1593 случая;
  • Закарпатская область – 4354 случая;
  • Запорожская область – 669 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 3464 случая;
  • Кировоградская область – 681 случай;
  • Киев – 6884 случая;
  • Киевская область – 3271 случай;
  • Львовская область – 8000 случаев;
  • Луганская область – 106 случаев (по данным ЛугОГА – 107);
  • Николаевская область – 513 случаев;
  • Одесская область – 2532 случая;
  • Полтавская область – 351 случай;
  • Ровенская область – 5082 случая;
  • Сумская область – 370 случаев;
  • Тернопольская область – 2430 случаев;
  • Харьковская область – 3014 случаев;
  • Херсонская область – 213 случаев;
  • Хмельницкая область – 980 случаев;
  • Черновицкая область – 5311 случаев;
  • Черкасская область – 833 случая;
  • Черниговская область – 642 случая.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 июля на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 792 случая инфицирования (выздоровели – 484 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 107 случаев инфицирования (выздоровели – 80 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 527 заразившихся (выздоровели 700 человек, летальных случаев – 89). В «ЛНР» – 600 случаев COVID-19 (выздоровели 518 человек, летальных случаев – 15).

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