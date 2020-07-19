В Украине за сутки – 731: На подконтрольном Донбассе всего 899 случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 731 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, выписаны 354 пациента. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает Минздрав Украины.

Всего с начала карантина в Украине 58 842 подтвержденных случая COVID-19, из них:

1 485 летальных;

30 879 пациентов выздоровели.

Заражения в разрезе областей:

Винницкая область – 2299 случаев;

Волынская область – 3251 случай;

Днепропетровская область – 1207 случаев;

Донецкая область – 792 случая;

Житомирская область – 1593 случая;

Закарпатская область – 4354 случая;

Запорожская область – 669 случаев;

Ивано-Франковская область – 3464 случая;

Кировоградская область – 681 случай;

Киев – 6884 случая;

Киевская область – 3271 случай;

Львовская область – 8000 случаев;

Луганская область – 106 случаев (по данным ЛугОГА – 107);

(по данным ЛугОГА – 107); Николаевская область – 513 случаев;

Одесская область – 2532 случая;

Полтавская область – 351 случай;

Ровенская область – 5082 случая;

Сумская область – 370 случаев;

Тернопольская область – 2430 случаев;

Харьковская область – 3014 случаев;

Херсонская область – 213 случаев;

Хмельницкая область – 980 случаев;

Черновицкая область – 5311 случаев;

Черкасская область – 833 случая;

Черниговская область – 642 случая.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 июля на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 792 случая инфицирования (выздоровели – 484 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 107 случаев инфицирования (выздоровели – 80 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 527 заразившихся (выздоровели 700 человек, летальных случаев – 89). В «ЛНР» – 600 случаев COVID-19 (выздоровели 518 человек, летальных случаев – 15).