Пока области не станут целыми: В Раде считают, что нет смысла проводить выборы в областные советы Донбасса

Пока Россия не вернет Украине неподконтрольные территории, выборы в областные советы Донецкой и Луганской областей не состоятся. Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в видеоинтервью «Радио Свобода».

«Это вопрос политической ответственности – возможно ли проводить выборы [в областные советы] в регионах, где у нас есть оккупированная территория. Российская сторона в Трехсторонней контактной группе вообще требует обязательно провести выборы и на оккупированной территории Донбасса. Мы же считаем, что пока есть деление территорий [на оккупированную и свободную], пока там работают военно-гражданские администрации, выборы сейчас даже на подконтрольной территории проводить невозможно. Пока не будет порядка в вопросах безопасности, пока не выйдут российские войска, пока нам не вернут границу – проводить выборы там нет смысла», – считает она.