За сутки: На Луганщине не обнаружили коронавирус

В Луганской области за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

С начала карантина в регионе заболевание COVID-19 лабораторно подтверждено у 107 человек. Из них:

выздоровели – 80;

лечатся – 26;

летальные случаи – 1.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 июля в Украине COVID-19 заболели 58 842 человека (30 879 пациентов выздоровел, 1 485 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 792 случая инфицирования (выздоровели – 484 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 107 случаев инфицирования (выздоровели – 80 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 527 заразившихся (выздоровели 700 человек, летальных случаев – 89). В «ЛНР» – 600 случаев COVID-19 (выздоровели 518 человек, летальных случаев – 15).