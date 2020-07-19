На Донечине сиротам приобрели 136 единиц жилья

В Донецкой области для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лицам из их числа приобретено 136 единиц жилья (по состоянию на 15 июля). Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В ДоОГА уточнили, что речь идет о квартирах, приобретенных за счет субвенции из государственного бюджета, предусмотренной в 2019 году.

«По состоянию на 15 июля в рамках реализации указанной субвенции приобретено 136 единиц жилья, в том числе 135 единиц – по направлению денежной компенсации, 1 приобретения жилья местными органами власти», – говорят в пресс-службе.