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На Донечине сиротам приобрели 136 единиц жилья

19.07.20 11:21
Фото Донецкой облгосадминистрации
Фото Донецкой облгосадминистрации

В Донецкой области для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лицам из их числа приобретено 136 единиц жилья (по состоянию на 15 июля). Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В ДоОГА уточнили, что речь идет о квартирах, приобретенных за счет субвенции из государственного бюджета, предусмотренной в 2019 году.

«По состоянию на 15 июля в рамках реализации указанной субвенции приобретено 136 единиц жилья, в том числе 135 единиц – по направлению денежной компенсации, 1 приобретения жилья местными органами власти», – говорят в пресс-службе.

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