RU
Все новости

Краматорск: На мосту через Казенный Торец провалилась уборочная техника (Видео)

19.07.20 11:44

В Краматорске в течение года разрушается мост через реку Казенный Торец. Весной асфальт «латали», но это не помогает.

На прошлой неделе в яму на аварийной дороге провалилась уборочная машина – ее стоимость почти миллион гривен. Коммунальщикам ее удалось вытащить из провала, сейчас машина снова работает.

После этого случая на мосту начали текущий ремонт тротуаров. А вот капитального ремонта пока не будет – на это нет средств в городском бюджете.

Всего в Краматорске 30 мостов, половину из них нужно обновлять.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк