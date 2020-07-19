Краматорск: На мосту через Казенный Торец провалилась уборочная техника (Видео)

В Краматорске в течение года разрушается мост через реку Казенный Торец. Весной асфальт «латали», но это не помогает.

На прошлой неделе в яму на аварийной дороге провалилась уборочная машина – ее стоимость почти миллион гривен. Коммунальщикам ее удалось вытащить из провала, сейчас машина снова работает.

После этого случая на мосту начали текущий ремонт тротуаров. А вот капитального ремонта пока не будет – на это нет средств в городском бюджете.

Всего в Краматорске 30 мостов, половину из них нужно обновлять.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»