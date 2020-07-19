Очень сложно: На Луганщине на ВНО по химии пришло менее 200 абитуриентов

17 июля завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Будущие абитуриенты проходили тестирование по химии. В Луганской области для тестирования по данному предмету работал всего 1 пункт оценивания – в Северодонецке, т.к. приняли в нем участие всего 196 подростков. Для примера, географию сдавали в 9 пунктах, передает «Радио Свобода».

Абитуриенты отмечают, что химия сложный предмет, поэтому не особо популярен.

Сдавала это тестирование и Елена Попова. Она приехала из Новопсковского района. Говорит, что выбрала данный предмет, так как хочет поступить в Харьковский медицинский университет. Туда нужен сертификат либо по биологии, либо по химии. Сдавала обе дисциплины. Хотя химию считает более сложным предметом.

«Выбрала на всякий случай, если биологию плохо сдам. Биология и химия идут на выбор для медицинских университетов. Химия сложный предмет. Мало кому дается. Выбирают те, у кого выбора нет», – говорит Елена Попова.

Сдавали ли химию дети из неподконтрольных районов Луганской области, узнать не удалось. Но участие в основной сессии ВНО жители неподконтрольных территорий принимали. По словам директора Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрия Стецюка, более 360 человек пересекли линию разграничения на КПВВ в Станице Луганской, чтобы принять участие в тестировании.

«На основную сессию зарегистрировалось 329 человек из неподконтрольных Украине районов Луганской области. Остальные пойдут на дополнительную сессию. На нее, по данным Донецкого центра оценивания качества образования, зарегистрировалось 105 человек», – рассказал Стецюк.

Дополнительная сессия ВНО начнется 24 июля и будет проходить до 10 августа.