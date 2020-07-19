Потому что игра в Крыму: Команда из Беларуси отказалась от высшей лиги КВН

Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга» (г. Минск) отказалась продолжать играть в высшей лиге КВН России в 2020 году, поскольку четвертьфинал должен пройти в аннексированном Крыму. Об этом юмористы из Белорусского государственного университета заявили в своем видеообращении.

В частности, они назвали три причины отказа от дальнейшего участия в игре.

Во-первых, из-за эпидемии коронавируса. «Поэтому передвигаться между странами еще тяжело», – с казал лидер команды Марк Величко.

Во-вторых, из-за позиции по Крыму. «Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах Крыма. Поэтому въехать на эту территорию – в Крым – мы можем только через Украину. А это тяжело из-за эпидемиологической обстановки. Въехать через территорию России мы тоже не можем. Потому что у многих членов нашей команды есть родственники в Украине, и тогда они потеряют возможность увидеть их», – продолжил капитан.

Кроме того, команда представляет Белорусский государственный университет, у которого есть множество вузов-партнеров на территории Украины. «Поэтому каким-то образом помешать этим отношениям мы тоже бы не хотели», – пояснили КВНщики.

Велично добавил, что команда продолжит играть в высшей лиге КВН, но уже в 2021 году.