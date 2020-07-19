В больницах Краматорска не хватает денег на работу и зарплаты врачам

Из-за недофинансирования больницы Краматорска готовятся к увольнениям врачей и технического персонала. С переходом на новую систему финансирования сфера здравоохранения города может прийти в упадок. Некоторым лечебным учреждениям пока выделяют небольшие субвенции из городского и областного бюджетов, но чиновники предупреждают – так долго продолжаться не может, и больницам придется искать способы выживания, передает «Радио Свобода».

Так, психиатрическая больница Краматорска хоть и называется городской, фактически относится к лечебным учреждениям третьего уровня. С апреля больница получает на лечение каждого пациента 7 тыс. грн, хотя необходимо в 2 раза больше. В администрации учреждения говорят, что новая схема финансирования не учитывает лечение людей, назначенное судами, обследование военных и дневной стационар для 2,5 тысяч пациентов.

«По тарифу, который нам был посчитан не известно, по какой формуле, на одного больного – 7 тыс. 200 грн. Не рассчитаны ни сроки пребывания, ни качество лечения, ничего абсолютно. Это был бы или ужасный конец, или ужас без конца», – говорит директор Краматорской психиатрической больницы Людмила Севастьянова.

Пока недостающие средства выделяют из областного бюджета. Но, как долго сможет просуществовать больница на таких дотациях, врачи не прогнозируют.

Сложная ситуация сложилась в городской стоматологической поликлинике Краматорска. Национальная служба здоровья Украины выделила на лечение одного пациента 9 грн. Хотя затрат на обычный осмотр больница несет в 4 раза больше. Ежемесячно Киев выделяет на содержание больницы около 140 тыс. грн.

«Для того, чтобы мы выживали, нам надо 1 млн 200 тыс. грн в месяц. Сейчас у нас ушло 36 сотрудников. И, вероятно, будет и дальше идти сокращение», – предполагает заместитель главврача Надежда Ширкова.

Контракт с Национальной службой здоровья Украины, рассказывают стоматологи, подписывали вслепую. Расценки, по которым больнице будут компенсировать лечение пациентов, увидели после заключения договора. Подобная ситуация во всех узкопрофильных диспансерах Краматорска. Не исключают сокращения штатов и в городских больницах.

«Сложно в нашем городе сейчас больнице № 3 и детскому территориальному медицинскому объединению. Мы понимаем, что это непопулярные меры, но вынуждены рассматривать сокращение штатов среди технического персонала и вспомогательных структур. Врачей пока не сокращаем, но, что нас ждет впереди, неизвестно», – рассказывает заместитель начальника отдела здравоохранения Краматорского горсовета Надежда Лютик.

Зарплаты – основная часть расходов больниц, говорят чиновники. Поэтому не исключают, что под сокращения могут попасть и врачи. В облгосадминистрации повлиять на решение Национальной службы здоровья не могут, а местным чиновникам советуют думать не о сокращении штатов докторов, а о том, как расширить спектр услуг в городских лечебных учреждениях.

«Нужно прийти в лечебное учреждение, собраться с коллективом и обсудить, куда, в каком направлении двигаться. Тут все зависит от того, как они будут дальше развиваться – что они могут: где они могут оптимизироваться, какую новую услугу они могут оказывать, за что будут получать финансирование. Вот и все. Здесь должно быть желание докторов и собственников больниц найти пути развития», – говорит начальник отдела стратегического развития здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

По данным областного департамента здравоохранения, 41 больница региона недополучила привычных средств. 13 лечебных учреждений, подчиняющихся облдзраву, дофинансируются из областного бюджета, остальным должны помочь выжить муниципалитеты.