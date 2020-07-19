Линия разграничения: «ДНР» откроет КПП «Еленовка» 20 июля

В понедельник, 20 июля, «ДНР» на один день в очередной раз откроет контрольно-пропускной пункт «Еленовка», расположенный на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня, 19 июля, сообщает «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом, который курирует вопрос пересечения линии разграничения.

Как и в прежние дни КПП «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд.

Требования «республиканцев» на въезд и выезд из «ДНР» остались прежними:

въезд в «республику» будет осуществляться только по разрешительным спискам штаба;

для выезда из «ДНР» необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

Все лица, прибывшие в «республику» с подконтрольной Украине территории будут направлены на 14-дневную обсервацию.

Как сообщалось ранее, из «ДНР» до сих пор не выпускают переселенцев, т.к. в справках ВПЛ у них указана временная, а не постоянная регистрация на подконтрольной Украине.

Напомним, что въезд и выезд из «ДНР» на период карантина проводится по спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом.