Донетчина: За полгода на блокпостах задержали 203 возможных участников НВФ (Фото)

С начала года благодаря работе блокпостов на Донетчине было предотвращено около 1500 преступлений. Об этом сообщает Национальная полиция в Донецкой области.

Так, за 6 месяцев на контрольно-пропускных пунктах было зафиксировано:

177 фактов незаконной перевозки наркотиков;

123 факта незаконного оборота оружия и боеприпасов;

задержано 152 разыскиваемых лица.

«Кроме того, были определены 203 человека, которые, согласно базам данных GUNP в регионе, могут быть вовлечены в незаконные вооруженные формирования, и 10 пропавших без вести», – дополнили в полиции.

С января по июнь через блокпосты региона прошло более 35 тыс. единиц грузового транспорта, более 1,2 млн автомобилей и более 2,1 млн человек.