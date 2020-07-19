Коронавирус: Врач Донетчины рассказала, когда можно заразиться от защитной маски

Одноразовые маски нельзя использовать несколько дней, потому что от них самих можно заразиться тем же коронавирусом. О нюансах защитных свойств масок рассказала главный врач Бахмутского центра первичной медицинской помощи Светлана Шабалина, передает «Вільне радіо».

«Маска не защищает здорового человека. Она нужна только больному человеку. Почему ее носят работники здравоохранения и люди, соприкасающиеся с большим потоком людей? Учитывая, что они вступают в контакт с пациентами, вероятность того, что они заразжены, очень высока. Поэтому на этих людей надевают маску, чтобы они не заражали других людей. То есть маска надевается, чтобы защитить, прежде всего, других от пациента. Мы подразумеваем, что он (этот пациент) что-то выделяет при чихании, кашле. Но если он будет носить маску в течение недели, все это (инфекции, вирусы, бактерии, – ред.) будет жить и распространяться на ней. То есть эти бактерии человек будет вдыхать каждый раз, когда носит маску», – сказала медик.

Маска, которую надевали несколько раз и положили на стол, может заразить другого человека. Всемирная организация здравоохранения доказала, что коронавирус может оставаться на поверхности. «Если мы будем носить эту маску неправильно – в кармане, в сумочке, класть на документы или на поверхности – ее значение полностью исчезает», – говорит Светлана Шабалина.

Коронавирус может оставаться на поверхности, поэтому человек может заразиться через маску. Алгоритм заражения прост: на кассовом терминале супермаркета, к которому прикасались многие люди, есть коронавирус, вы набрали код, теми же руками взяли телефон и положили его в карман, где лежит ваша маска. В следующий раз вы можете надеть маску и вдохнуть вирус.

Кроме того, человек в маске поблизости может заразить и вас. По данным ВОЗ, маска не защищает человека от COVID-19. Только пациент защищает других от самого себя. Но никто не может быть уверен, что человек, стоящий в очереди на кассе супермаркета или сидящий рядом в троллейбусе, не болен. Ведь иногда коронавирусная болезнь протекает бессимптомно. Поэтому все люди должны носить маски, чтобы предотвратить распространение вируса.

Однако если вы ходите в маске более 3 часов, ее эффективность теряется. Все, что может выдохнуть больной, просочится через материал маски и по бокам. Поэтому маску нужно менять регулярно (через 3 часа минимум).

Альтернативой одноразовой маске могут быть многоразовые. «Маску, марлю или многоразовую одежду, которую вы носили в течение 2 часов, следует мыть и гладить каждые 2 часа с той же целью: если там появляются микроорганизмы, они должны быть уничтожены», – продолжила Шабалина.

Вместо маски можно использовать респираторы многоразового использования, которые можно носить до 8 часов. Кстати, в отличие от маски, респираторы FFP3 могут защитить человека от COVID-19.

Если все-таки вы планируете носить одноразовую маску, то Светлана Шабалина советует учесть следующее:

правильно надевать маску – только вымытыми или обработанными руками. После снятия маски также нужно обработать руки;

маску нужно носить в той же сумке в упаковке (например, в полиэтиленовом пакете), также в пакет ее нужно положить после снятия, который следует плотно завязать.

Помимо всего прочего, важно иметь возможность утилизировать использованные маски. «Желательно распоряжаться ими так, чтобы они были недоступны ни для кого. Например, чтобы ее нельзя было легко извлечь из свалки или чтобы она не "летала" по улице», – заключает врач.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 июля в Украине COVID-19 заболели 58 842 человека (30 879 пациентов выздоровел, 1 485 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 792 случая инфицирования (выздоровели – 484 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 107 случаев инфицирования (выздоровели – 80 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 527 заразившихся (выздоровели 700 человек, летальных случаев – 89). В «ЛНР» – 600 случаев COVID-19 (выздоровели 518 человек, летальных случаев – 15).