На Донбассе в карантин открыты три КПВВ, – штаб ООС

На Донбассе на период карантина работают 3 украинских контрольных пункт въезда-выезда. При этом представители «ДНР» осуществляют пропуск исключительно по спискам. Об этом сегодня, 19 июля, предупреждает штаб Операции Объединенных сил.

В ООС напомнили, что с украинской стороны для пересечения линии разграничения в период карантина доступны:

Луганская область – КПВВ «Станица Луганская»;

Донецкая область – КПВВ «Новотроицкое» и «Марьинка».

«В то же время Трехсторонняя контактная группа получила информацию о том, что российские оккупационные силы пропускают людей через контрольно-пропускные пункты по спискам. В связи с этим сообщаем, что вооруженные силы Российской Федерации могут не разрешать людям пересекать демаркационную линию, основываясь на данных списках», – отметили в ООС.

Как сообщалось ранее, «ДНР» 20 июля на один день откроет линию разграничения.