Донецкую и Луганскую области поделили на новые районы: Что изменилось (Карта)

В Украине переформатировали карту административно-территориального устройства. Теперь вместо 490 районов в стране будет 136. Такое решение приняла Верховная Рада Украины 17 июля, закрепив в постановлении №3650 «О создании и ликвидации районов». Изменения затронули и Донбасс. В Донецкой области и Луганской будет по 8 районов (до этого в каждой области их было 18), передает «Свои.city».

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме того, что касается временно неподконтрольных территорий. Там изменения вступают в силу после возвращения этих территорий под контроль Украины.

Так, в Луганской области образовали следующие новые районы:

Алчевский район (с административным центром в Алчевске) в составе территорий Алчевской городской, Зимогорьевской городской, Кадиевской городской территориальных громад; Должанский район (с административным центром в Должанске, бывшем Свердловске) в составе территорий Должанской городской и Сорокинской городской территориальных громад; Луганский район (с административным центром в Луганске) в составе территорий Луганской городской, Лутугинского городской, Молодогвардейской городской территориальных громад; Ровеньковский район (с административным центром в Ровеньках) в составе территорий Антрацитовской городской, Ровеньковской городской, Хрустальненской городской территориальных громад; Сватовский район (с административным центром в Сватово) в составе территорий Белокуракинской поселковой, Коломийческой сельской, Краснореченской поселковой, Лозно-Александровской поселковой, Нижнедуванской поселковой, Сватовской городской, Троицкой поселковой территориальных громад; Северодонецкий район (с административным центром в Северодонецке) в составе территорий Горской городской, Кременской городской, Лисичанской городской, Попаснянской городской, Рубежанской городской, Северодонецкой городской территориальных громад; Старобельский район (с административным центром в Старобельске) в составе территорий Беловодской поселковой, Белолуцкой поселковой, Марковской поселковой, Меловской поселковой, Новопсковской поселковой, Старобельской городской, Чмыровской сельской, Шульгинской сельской территориальных громад; Счастьенский район (с административным центром в пгт Новоайдар) в составе территорий Нижнетепловской сельской, Новоайдарской поселковой, Станично-Луганской поселковой, Широковской поселковой, Счастьенской городской территориальных громад.

Ранее в Луганской области было 18 районов: Антрацитовский, Беловодский, Белокуракинский, Краснодонский, Кременский, Лутугинский, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Перевальский, Попаснянский, Сватовский, Свердловский, Славяносербский, Станично-Луганский, Старобельский, Троицкий.

В Донецкой области новообразования такие:

Бахмутский район (с административным центром в Бахмуте) в составе территорий Бахмутской городской, Звановской сельской, Светлодарской городской, Северской городской, Соледарской городской, Торецкой городской, Часовоярской городской территориальных громад; Волновахский район (с административным центром в Волновахе) в составе территорий Великоновоселковской поселковой, Волновахской городской, Угледарской городской, Комарской сельской, Мирненской поселковой, Ольгинской поселковой, Старомлиновской сельской, Хлебодаровской сельской территориальных громад; Горловский район (с административным центром в Горловке) в составе территорий Углегорской городской, Горловской городской, Дебальцевской городской, Енакиевской городской, Ждановской городской, Снежнянской городской, Крестовской городской, Чистяковской городской, Шахтерской городской территориальных громад; Донецкий район (с административным центром в Донецке) в составе территорий Амвросиевской городской, Донецкого городской, Иловайской городской, Макеевской городской, Харцызской городской, Ясиноватской городской территориальных громад; Кальмиусский район (с административным центром в городе Кальмиусское, который ранее назывался Комсомольское) в составе территорий Бойковской поселковой, Докучаевской городской, Кальмиусской городской, Новоазовской городской, Старобешевской поселковой территориальных громад; Краматорский район (с административным центром в Краматорске) в составе территорий Андреевской сельской, Дружковской городской, Иллиновской сельской, Константиновской городской, Краматорской городской, Лиманской городской, Николаевской городской, Новодонецкой поселковой, Александровской поселковой, Святогорской городской, Славянской городской, Черкасской поселковой территориальных громад; Мариупольский район (с административным центром в Мариуполе) в составе территорий Кальчикской сельской, Мангушской поселковой, Мариупольской городского, Никольской поселковой, Сартанской поселковой территориальных громад; Покровский район (с административным центром в Покровске) в составе территорий Авдеевской городской, Белозерской городской, Гродовской поселковой, Добропольской городской, Криворожской сельской, Кураховской городской, Марьинской городской, Мирноградской городской, Новогродовской городской, Очеретинской поселковой, Покровской городской, Селидовской городской, Удачненской поселковой, Шаховской сельской территориальных громад.

В Донецкой области ранее было 18 районов: Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Лиманский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Новоазовский, Александровский, Покровский, Славянский, Старобешевский, Шахтерский, Ясиноватский.