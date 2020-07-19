Донбасс обернулся крахом и тупиком для России, – политтехнолог «Новороссии»

Война на Донбассе ни России, ни «Л-ДНР» не принесла никаких выгод. Донбасс обернулся крахом, тупиком и тяжелым финансовым бременем. Такое мнение высказал Вадим Самодуров, политтехнолог, создававший в 2014 году информационное агентство «Новороссия», передает российское «Новое время».

Он отметил, что занимался Донбассом «как эксперт, как политолог» с 2014 года, и его отношение к происходящему там и к участию России в этом процессе менялось. «Донбасс в определенном смысле был надеждой на перезагрузку Украины. Но в итоге Донбасс стал разочарованием для всех и превратился в грязную и чудовищную политическую авантюру, которая унесла огромное количество жизней, которая стала новой возможностью для совершенно невероятного "распила" денег и так далее. Я считаю, что в итоге ни для России, ни для населения самопровозглашенных республик эта "кампания" не принесла никаких выгод и преимуществ. Все ровно наоборот – это обернулось крахом, позором, недоумением и тупиком», – считает Самодуров.

По его мнению, главный провал – сбитый в 2014 году «Боинг». «По большому счету, уже совершенно неважно, кто этот "Боинг" на самом деле сбил. Потому что, независимо ни от чего, весь мир считает, что его сбила Россия. И ответить нам абсолютно нечего, потому что участие России в событиях на Донбассе в тот момент было организовано настолько бездарно, халатно и безответственно, что могло произойти все что угодно», – сказал политтехнолог.

Самодуров акцентировал, что по делу сбитого M17, которое рассматривается в Нидерландах, у России полностью уязвимая позиция по всем предъявляемым ей обвинениям. «Российские власти врали. Российские СМИ врали. В итоге мы попали в капкан собственного вранья, из которого мы уже не можем вылезти. И ни при каком раскладе России теперь не отмыться от истории с "Боингом". И это "заслуга" тех, кто "рулил" в тот момент действиями России на Донбассе», – пояснил он.

Следующая проблема для России – слишком дорого ей и налогоплательщикам обходятся «республики». «Россия повесила себе на "шею" малоуправляемые, плохо контролируемые территории. С мертвой экономикой, с разваленной инфраструктурой, с населением, частично имеющим теперь российские паспорта. Эти территории мы должны содержать, кормить, обеспечивать, защищать. Мы делаем это почти 7 лет. И продолжаем это делать. И вынуждены будем это делать еще очень долго, судя по всему», – отметил Самодуров.

«По разным оценкам, ежегодно Россия вливает в Донбасс от 4 до 6 млрд долларов в год. 6 млрд – это, конечно, завышенная оценка. На мой взгляд, реалистичные цифры — это около 150 млрд руб. в год в комплексе (2,2 млрд долл). На всё. Это деньги, уходящие в никуда. Даже если допустить, что они все расходуются целевым образом, а это далеко не так, то это деньги, которые мы вливаем в ничью (уж точно не в свою!) территорию», – добавил он.

Самодуров подчеркивает, что Россией очень много денег выделяется в «республики» просто «под распил». В качестве примера он привел ситуацию со своим информационным агентством «Новороссия», который создавал за мини-гранты и это не было коммерческим проектом. «Мое первое столкновение с реальностью, применительно к Донбассу, случилось в 2015 году, когда ко мне пришли серьезные люди и сказали: "Так, сворачивайте эту лавочку. Все передавайте, кому мы скажем. Этим будут заниматься другие, более правильные люди". Ну и мне дали понять, что отказаться от этого предложения я не могу», – вспоминает политтехнолог, как у него «отжали» проект.

«Работа пресс-центра обходилась нам где-то в 300–400 тыс. руб. ежемесячно (и эти деньги мы собирали через донаты, через какие-то копеечные совершенно гранты и разные организации), то под "нужные проекты" выделялись десятки и сотни тысяч долларов. При том, что качество работы этих проектов было запредельно низким. Они публиковали какую-то зубодробительную пропаганду, откровенные фейки типа "распятых мальчиков", либо просто все эти скандальные пьяные заявления про создание Малороссии и тому подобный бред», – пояснил он.

Самодуров дополнил, что «под распил» денег создавались целые проекты – как информационные, так и попутные. «Причем в этом распиле участвовало огромное количество народа. Кто-то продавал "правильную" социологию каким-то донецким олигархам. Кто-то получал финансирование под реализацию разных общественных проектов, движений, организацию разных акций, многие из которых просто инсценировались где-то в Москве, а в администрацию президента предоставлялись отчеты, что это в Одессе или в Харькове», – заключил он.