В ответ на российский «Кавказ-2020»: Украина проведет свои масштабные военные учения

Министерство обороны планирует в сентябре, в то время, когда Россия будет проводить свои учения «Кавказ-2020», провести военные учения и проверить боевую готовность армии пресечь любые попытки России обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия. Об этом во время выступления в парламенте сообщил министр обороны Андрей Таран, передают «Українськi новини».

По его словам, в период проведения российских учений «Кавказ-2020», Вооруженные силы Украины планируют провести командно-штабные учения «Объедение усилий-2020».

«Планируется проверить способность Генштаба в новой структуре действовать согласно стандартам НАТО, проверить способность организовать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО... планируется проведение проверки боевой готовности, боевые стрельбы, в том числе из зенитно-ракетных комплексов, с применением самолетов, сухопутных войск на наших полигонах на юге страны», – сказал Таран.

Минобороны ожидает, что представители НАТО смогут принять участие в украинских учениях.

«На данный момент разрабатываем план», – отметил министр.

По его словам, эти учения продемонстрируют готовность ВСУ к любым попыткам России обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия против Украины.

При этом он подчеркнул, что Минобороны не отмечает реальной подготовки России к вооруженному наступлению в период проведения учений «Кавказ-2020».