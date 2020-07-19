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На Донетчине: Коронавирусом заболели жители Славянска и Дружковки

19.07.20 16:31
Павел Кириленко / Фото: скриншот видео
Павел Кириленко / Фото: скриншот видео

Сегодня, 19 июля, в Донецкой области зарегистрированы 3 новых случая COVID-19. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Из заболевших:

  • 2 в Славянске (53-летняя женщина и 81-летний мужчина);
  • 1 в Дружковке (30-летний мужчина).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 795 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 484 пациентов;
  • находятся на лечении – 301 человек;
  • летальных случаев – 10.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 июля в Украине COVID-19 заболели 58 842 человека (30 879 пациентов выздоровел, 1 485 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 792 случая инфицирования (выздоровели – 484 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 107 случаев инфицирования (выздоровели – 80 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 527 заразившихся (выздоровели 700 человек, летальных случаев – 89). В «ЛНР» – 600 случаев COVID-19 (выздоровели 518 человек, летальных случаев – 15).

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