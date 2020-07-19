Не торгуясь: Янукович купил дом под Москвой за 52 миллиона

Бежавшие в России экс-члены украинского правительства во главе с Виктором Януковичем проживают под Москвой в районе Рублево-Успенского шоссе. Об этом рассказал Вадим Самодуров, российский политтехнолог, создававший в 2014 году информационное агентство «Новороссия», передает российское «Новое время».

«Насколько я знаю, основные фигуры из бывшего украинского руководства осели в районе Рублево-Успенского шоссе. Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он, не торгуясь, купил дом за 52 миллиона долларов. Насколько я знаю, в этом же районе осели некоторые члены его семьи», – сказал политтехнолог.

«Экс-премьер Николай Азаров живет также на Рублевке, в Петрово-Дальнем. Не знаю, арендует ли он или купил там землю и недвижимость, но знаю, что члены его семьи покупали землю и участки в поселке Жуковка. У меня много друзей живет в этом районе, и, по слухам, здесь осело достаточное количество бывших украинских "топов"», – продолжил он.

При этом, по словам Самодуров, некоторые предпочли Подмосковью Крым. В частности, на полуострове живет экс-глава Нацбанка и бывший вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«Насколько я знаю, никакой роли в политике России по отношению к Украине или к Донбассу они не играют и влияния не оказывают. Думаю, что это логично и закономерно. У них нет авторитета, нет морального права в этом участвовать, и они все абсолютно "токсичны". Закономерно и то, что никто из них не нашел себя на Донбассе. Их там не ждут. Они одинаково чужие и для сегодняшней Украины, и для Донбасса», – считает Самодуров.

Он акцентировал, что не применял бы к команде Януковича понятие «правительство в изгнании». «Хотя бы потому, что никто их не изгонял, и они не пытались бороться ни за свою страну, ни за свои идеи, ни за свой народ. Янукович и его приближенные трусливо сбежали. У них нет морального права называться "правительством" и говорить о каких-то высоких материях, потому что они дезертиры, которые предали доверие своих граждан, бросили страну в самый критический момент и обрекли ее на хаос. Их действия привели к тысячам жертв, в том числе тех, кто погиб на Донбассе», – продолжил политтехнолог.

«Думаю, что они должны осознавать то, как им повезло, что Москва проявила благородство, предоставив им возможность укрыться в России и более чем комфортно чувствовать себя здесь», – резюмировал Самодуров.

Как сообщалось ранее, Самодуров пояснил, почему Война на Донбассе ни России, ни «Л-ДНР» не принесла никаких выгод. Наоборот, Донбасс обернулся крахом, тупиком и тяжелым финансовым бременем.

Напомним, что в неподконтрольном украинской власти Донецке сохранилась усадьба четвертого президента Украины Виктора Януковича.