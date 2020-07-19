Оказалось разбоем: В Киеве нашли убийц следователя СБУ по Донбассу

В Киеве задержаны двое подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного.

По данным следствия, 14 июля 2020 года примерно в 23:30, находясь на улице Иорданской в Киеве подозреваемые заметили Закладного и напали на него с целью захвата имущества. Один из них ударил следователя по голове, после чего они изъяли личные вещи жертвы, а именно мобильные телефоны, банковскую карту, сумку и документы, и скрылись с места преступления.

Задержанными оказались двое мужчин, которые ранее преследовались по суду: один из них в настоящее время обвиняется в уголовном преследовании за кражу, которая находится на рассмотрении в суде, а другой ранее был осужден за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

«Во время обыска места жительства задержанных были конфискованы банковская карта, документы и сумка жертвы. Человек, которому они продали мобильные телефоны жертвы, также установлен. Кроме того, при осмотре территории, прилегающей к месту происшествия, был изъят вероятный инструмент совершения преступления», – говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Подозреваемым сообщено о подозрении в ограблении сотрудника СБУ и нанесении ему серьезного телесного повреждения, что привело к его смерти (ч. 4 ст. 187 – «разбой», ч. 2 ст. 121 – «преднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений» Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось ранее, 15 июля в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Роман Закладной вел дела о госизмене и событиях на Донбассе.