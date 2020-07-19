Заключительный тур чемпионата Украины по футболу: «Мариуполь» обыграл «Львов»

Сегодня, 19 июля, в заключительном 32-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ) «Львов» уступил «Мариуполю». Игра прошла во Львове, на стадионе «Украина», сообщает «Укринформ».

Итог игры – 0:2 в пользу гостей. Авторами голов стали «мариупольцы» Максим Чех (32-я минута) и Вячеслав Чурко (58, с пенальти).

«Мариуполь» занял 8-е место в регулярном первенстве УПЛ и проведет матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы. В полуфинале соперником приазовцев будет пятая команда национального первенства «Александрия». В другом противостоянии сойдутся ковалевский "Колос" и "Днепр-1", которые расположились на 6-й и 7-й позициях соответственно.

Заключительные поединки регулярного чемпионата страны стартовали сегодня в 19:30:

«Колос» принимает киевское «Динамо»;

луганская «Заря» – черниговскую «Десну»;

«Александрия» играет с чемпионом Украины донецким «Шахтером».

Турнирное положение клубов УПЛ: