Заключительный тур чемпионата Украины по футболу: «Мариуполь» обыграл «Львов»

Сегодня, 19 июля, в заключительном 32-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ) «Львов» уступил «Мариуполю». Игра прошла во Львове, на стадионе «Украина», сообщает «Укринформ».
Итог игры – 0:2 в пользу гостей. Авторами голов стали «мариупольцы» Максим Чех (32-я минута) и Вячеслав Чурко (58, с пенальти).
«Мариуполь» занял 8-е место в регулярном первенстве УПЛ и проведет матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы. В полуфинале соперником приазовцев будет пятая команда национального первенства «Александрия». В другом противостоянии сойдутся ковалевский "Колос" и "Днепр-1", которые расположились на 6-й и 7-й позициях соответственно.
Заключительные поединки регулярного чемпионата страны стартовали сегодня в 19:30:
- «Колос» принимает киевское «Динамо»;
- луганская «Заря» – черниговскую «Десну»;
- «Александрия» играет с чемпионом Украины донецким «Шахтером».
Турнирное положение клубов УПЛ:
- первая шестерка – «Шахтер» – 81 очко (после 31–й игры), «Динамо» – 59 (31), «Заря» – 57 (31), «Десна» – 55 (31), «Александрия» – 48 (31), «Колос» – 29 (31);
- вторая шестерка – «Днепр–1» – 40 (30), «Мариуполь» – 36 (30), «Олимпик» – 30 (30), «Ворскла» – 28 (30), «Львов» – 24 (32), «Карпаты» – 15 (24).