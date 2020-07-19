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На 89 и 90 минутах: Досрочный чемпион Украины не обыграл «Александрию» (Фото)

19.07.20 21:32

Сегодня, 19 июля, «Шахтер» вничью сыграл с «Александрией» – 2:2.

Игра состоялась в рамках чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ). Встречались в городе Александрия (Кировоградская обл.).

Первый гол матча забили «горняки» на 23-й минуте. 0:1. «Соломон получил передачу от Тете, придержал, а затем вернул мяч – бразилец убрал с пути защитника и был точен!», – отмечает пресс-служба ФК «Шахтер».

32-я минута – 0:2. Соломон идеальным ударом с правой поверх стенки направил мяч в «девятку».

На последних минутах «Александрии» удалось сравнять счет: соперник забил годы на 89-й и 90-й минутах.

Составы команд:

  • «Александрия»: Панькив, Лучкевич, Бабогло, Дубра, Стецков, Гречишкин, Гордиенко, Ковалец, Задерака, Третьяков, Безбородько;
  • «Шахтер»: Трубин, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Пихаленок, Маркос, Бондаренко, Тете, Соломон, Сикан.

Как сообщалось ранее, 20 июня, в 27-м туре Премьер-лиги «Шахтер» обыграл «Александрию» и досрочно стал обладателем титула чемпиона Украины.

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