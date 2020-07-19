Слишком мало: Нардеп от «Слуги народа» пожаловалась на низкие зарплаты парламентариев

Народные депутаты Украины «на руки» получают в среднем 32-35 тыс. грн от заработной платы. Народная депутат от фракции «Слуга народа» и глава Комитета ВР по социальной политике Галина Третьякова считает такие доходы слишком низкими, чтобы обеспечить качественную работу парламентариев. Об этом она заявила в интервью Hromadske.

«Депутатская зарплата не только для депутата. Она маленькая, можно даже сказать, что на самом деле этого недостаточно, чтобы обеспечить работу народного депутата», – сказала Третьякова.

Она уточнила, что депутатам насчитывается в среднем 42 тыс. грн в месяц «брутто», а «на руки» (после уплаты налогов) они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, взял ли парламентарий отпуск.

«Есть несколько очень интересных правил начисления, потому что мы получаем зарплату раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают, это раз в месяц, прошел месяц – вы получаете зарплату 10-15 числа, у вас нет времени каким-то образом формировать свои расходы», – сказала депутат.

В то же время она считает более серьезной проблемой низкие выплаты за «организацию деятельности народного депутата», которые рассчитываются отдельно от зарплаты депутатов. В частности, обработка входящей корреспонденции занимает много времени, чем, по ее словам, в европейской практике занимается офис народного депутата.

«Народный депутат должен иметь юридическую поддержку, организационную... должен быть контроль над тем, что отражается в средствах массовой информации. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет [формировать] ваше расписание… Для помощников эта сумма (зарплата, – ред.) составляет 42 тыс. грн для четырех человек. Этого недостаточно», – сказал Третьяков.

Она добавляет, что нынешняя организация работающего народного депутата не дает ему возможности «все отдать родине в течение срока его полномочий».