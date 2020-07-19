Из Донецка в Киев через Россию: Дорого, долго и без права вернуться

Абсурдный, на первый взгляд, маршрут отныне стал практически единственной возможностью для жителей неподконтрольных территорий Донецкой области попасть в Украину.

Блокпосты на линии разграничения со стороны «ДНР» закрыты, жители региона заблокированы… «Как никогда, мы ощутили, что такое нарушение конституционного права на свободу передвижения», – с горькой иронией говорят дончане. И собирают последние деньги, только чтобы выехать, пусть даже нарушая закон, через другую страну, передает «Комсомольская правда в Украине».

Великое пограничное стояние

В чем могут быть уверены путешественники – так это в нереальной дороговизне своей поездки. Перевозчики (Донецк – Киев, Харьков, Запорожье и т.д.) за место в своих минивэнах просят в среднем от 2500 до 5000 грн.

Неуверенность же вызывают факты поведения пограничников двух государств – Украины и России. Правила проезда, если верить рассказам уже прибывших и убывших дончан, постоянно меняются. Нужно быть готовым к тому, что со стороны Донецка автобусы могут задержать на 5-6 часов без объяснения причин.

Кто может проехать в Россию, а кто – нет, – загадка почище сфинксовой. Сначала говорили, что въехать могут только те, у кого есть российская регистрация или особые обстоятельства в виде родственников. Потом кто-то махнул рукой и сказал: «Проезжайте, кто хотите». А поскольку каждый российский регион самостоятельно принимал решение – вводить для приезжих изоляцию и карантин на 14 дней или нет, то рассказчики о своих поездках частенько сходились в схватках на полях интернета с воплями: «Нас заставили уйти не самоизоляцию!» – «Нам никто ничего не говорил!».

Вывод: желающие поехать из Донецка в Киев через Россию должны быть готовы к двум вещам – долгому стоянию на границе и непредсказуемости карантинных мер.

Впрочем, и сотрудники украинской границы в рассказах путешествовавших выглядят не лучше.

«Я из Донецка поехал в Белгород, сейчас в Харькове. Ничего не заполнял, свободно проехал. В Харьков попал за 400 грн без штрафов и программы изоляции! Украинским пограничникам сказал, что еду из Донецка. Они все знают. Таможенник мне прочитал нотацию о том, что выезжать нельзя из "ДНР" в Россию, потом позвал в кабинет, попросил 400 грн и отпустил. Программу "Дій вдома" тоже никто не устанавливал», – рассказал дончанин Константин.

По его словам, в Россию из Донецка он заезжал по имеющемуся у него паспорту РФ, в Украину – по украинскому загранпаспорту.

«А если заезжать в Донецк из Украины через Россию, то обязательно по загранпаспорту? И делается ли какая-то отметка в загранпаспорте при пересечении границы "Россия – ДНР"?», – интересовались в соцсетях те, кому очень надо.

«Украина требует загранпаспорт на выезд в Россию. На границе "РФ – ДНР" в паспорта никаких отметок не ставят. Обязательна прописка "ДНР" (на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области, – ред.). Можно из России въехать в "ДНР" и по внутреннему украинскому паспорту – и тоже главное, чтобы была "прописка". Если у человека ID-карта, то к ней надо приложить адресную справку или "витяг" с регистрацией», – терпеливо отвечают те, кто уже съездил.

Кстати, в России проезжающий получает 10 дней на транзит (многие укладываются в несколько часов, доехать до ближайшего пункта пропуска в Украину), самоизоляцию проходить не надо. А вот насчет программы «Дій вдома», без которой якобы можно обойтись, – тут тоже не все понятно. Но лучше ее сразу скачать дома – советуют бывалые.

«Вчера выехала в 12 часов из Донецка до Белгорода. В 2 ночи была на месте. Перешла границу Нехотеевка / Гоптовка, там из людей была пара человек. В начале четвертого уже прошла харьковскую таможню. Обыскивали сильно, поэтому не везите запрещенные лекарства и чужие документы или карточки. Очень придираются! Штрафа не было, оформили "Дію". По цене вышла поездка "Донецк – Белгород" – 2 тысячи рублей, в общей сумме до Харькова с пересадками – 1000 грн», – поделилась местная жительница Валерия.

«Все решаемо»

Дончане делятся своим опытом поездок со всеми подробностями. Застрявшие в Донецке впитывают информацию как губка, и постепенно их перестают пугать дороговизна и долгое время путешествия. Вон, проехали и выжили – значит, и у нас должно получиться!

«Рассказываю, как я проехала из "ДНР" в Украину через Россию. Мы 3 июля в 4:00 утра приехали на "Мариновку" (пункт пропуска на границе России и неподконтрольной части Украины, – ред.). В очереди было машин 25. Пропускная способность –5 машин в час. В 10:00 нас выпустили на пост с Россией. Там мы простояли 4,5 часа на самой жаре. Все происходило очень медленно. В 15;00 мы поехали дальше», – начала пересказывать свой опыт жительница Донецка Алла.

Ей с мужем нужно было добраться до российско-украинской границы в Чертково. «Ехали мы туда через Белгород. Приехав на российский пункт пропуска, перевозчик высадил нас, поскольку ему можно было проезжать только одному, а мы прошли метров 150. В окошке проверили паспорта – затем мы пошли в палатку на улице, где нужно было занимать очередь на автобус, чтобы проехать 10 метров, так как пешком проходить нельзя. А приехали мы туда в 2 часа ночи, и ждать нужно было до 7 утра, но спасибо нашему водителю, который договорился и подвез нас до украинского поста», – продолжает Алла.

На украинском пункте пропуска дончане показали паспорта, телефоны с установленным приложением «Дiй вдома» и продиктовали адреса, где будут на самоизоляции. «Что же касается штрафа за незаконное пересечение границы… Знаете, все решаемо!», – отметила Алла.

По словам дончанки, поездка обошлась ей в 6000 руб. + 800 грн, а дорога заняла больше суток. Но главное, говорит она, это воссоединиться со своей семьей – и уже все остальное не имеет значения.

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Возврата нет… пока

«Мы выехали из Донецка через блокпост "Еленовка", где подписали бумажку о том, что не сможем вернуться в Донецк до окончания карантинных мер, которые неизвестно когда закончатся. А если заехать в Донецк через Россию?» – интересуется одна из многих жительниц города.

Увы, нет, отвечают ей земляки. Российские пограничники, конечно, пропустят, а вот на посту «ДНР» – нет. Уж сколько таких догадливых было, но коль подписал бумажку – все, дороги в Донецк нет. Именно это обстоятельство и удерживает часть дончан от выезда на подконтрольную территорию хотя бы такими окольными путями.

«У меня остаются в Донецке престарелые родители, и я должна иметь возможность приехать к ним в любой момент, пусть даже через блокпосты, но добраться. А подписывать бумажку, что меня не пустят к ним, и неизвестно, когда я их увижу – это слишком тяжело. Поэтому я пока в Донецке», – поделилась жительница города Мария.

Как горько шутят дончане, они готовы платить штраф на границе Украины как плату за въезд на мирную территорию. Денежное наказание накладывается за пересечение украинско-российской границы на неконтролируемых участках (в Донецкой области таких три – «Успенка», «Мариновка», «Новоазовск»). То есть пограничники Украины, к которым подошел возвращающийся из России соотечественник, слегка удивляются, пробив его по базе и не обнаружив даты и места, когда он в Россию выезжал. «Ага, значит незаконно пересек границу», – думает пограничник и выписывает земляку штраф в 1700 грн (за рецидив можно и на 5100 грн «похудеть»).

Но правовая неурегулированность пунктов пропуска «ДНР» и карантинная ситуация в Украине позволяют жителям Донецка обходиться без штрафов. Либо способом, приведенным в начале статьи (он, кстати, не менее противозаконен, чем нелегальное пересечение границы), либо с помощью юридически подкованных собеседников, которые уже нашли в законодательстве лазейки, которые могут уберечь от штрафа. Однако, как говорит большинство пересекающих границу, украинские пограничники просто входят в положение людей, вырвавшихся из закрытых территорий всеми возможными и невозможными способами.