200 беспилотников: В Мариуполе прошло самое масштабное шоу дронов в Украине (Фото, видео)

Сегодня, 19 июля, День металлурга и горняка в Мариуполе отпраздновали самым масштабным шоу дронов в Украине.

200 беспилотников создали синхронный «танец» на высоте более 100 метров. За организацию шоу отвечали специалисты из Франции, передает «MRPL.city».

«Впервые в Украине в шоу участвуют сразу 200 беспилотников. Мы очень гордимся. Мариуполь – приятный город. Мы ходили на пляж. Здесь приятные люди, парки, кухня», – рассказал главный оператор дронов Рафаэль Молис.

В этом году День металлурга пришлось праздновать онлайн. Благодаря трансляции местных телеканалов горожане могли насладиться ярким зрелищем.

«Мы присутствовали на всех ночных и главной репетиции. На месте была развернута наша передвижная телевизионная станция. Учитывая, что такое шоу является уникальным для нашей страны, мы не могли не показать его нашим зрителям. Поэтому мы гордимся, что получили эксклюзивные права на трансляцию», – объяснил, в частности, президент «Мариупольского телевидения» Николай Осыченко.

Концепцию масштабного шоу предложила киевская компания, которую поддерждала Группа Метинвест.

«В этом шоу были отражены все процессы металлургического производства: от добычи руды до поставки готовой продукции. Шоу наполнено символами», – добавил руководитель проекта Дмитрий Господинов.

Городской голова Вадим Бойченко подчеркнул, что такие шоу показывают, как меняется мир.

«Мы строим сегодня будущее – оно в диджитализации городских сервисов, в новом транспорте… Мы хотим показать этим шоу, как меняется мир. Праздник без салютов становится нормой», – заявил Бойченко.