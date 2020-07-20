В Луганске перевернулся автомобиль «полиции» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с участием «полиции» и еще одно ДТП, в котором погибли двое людей.

Как рассказывают очевидцы, на ул. Оборонной в Луганске 19 июля легковой автомобиль «Фольцваген» врезался в авто «полиции», что привело к опрокидыванию машины «полиции». Авария произошла на пешеходном переходе.

Как сегодня, 20 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», в Луганске на трассе в районе дач «Острая Могила» водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил столкновение с барьерным ограждением автодороги.

В результате ДТП погибли мужчина 2000 года рождения и девушка 2003 года рождения, также пострадал мужчина 2002 года рождения. Пострадавший после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждается. «Сотрудниками МЧС проведена деблокировка погибших из деформированного автомобиля», – сообщают в «ЛНР».