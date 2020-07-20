Ждем овощные ларьки на площади Ленина: В Донецке вывеску «Сбербанка» заменили на баннер «Молоко» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на пл. Ленина планируют открыть супермаркет «Молоко». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают дончане, огромный баннер «Геркулес-MOLOKO» уже сменил вывеску «Сбербанка России» (до 2014 года в здании находилось главное отделение российского «Сбербанка»). Вот как выглядела вывеска «Сбербанка России» до того, как ее сняли:

Жители Донецка уточняют, что вход в новый магазин будет со стороны пр. Ильича. Люди пишут о том, что, кроме «Молока», иные магазины не открываются. «Интересно, откуда такие размахи?... В республике большие з/п, поэтому новые магазины появляются. Такими темпами когда-нибудь "Молоко" заедет и в сгоревший "Засядько" на Октябрьском… Почти монополист… В Донецке, кроме "Молока", ничего нет… Градообразующее предприятие», – пишут дончане.

Также многие делятся возмущениями. «Затянуть фасад в самом сердце города баннером продуктового магазина – очень красиво... Хотя… это и есть отображение республики, Донецк превращается в село… Самый центр Донецка, здание, входящее в архитектурный ансамбль главной площади города и... растянутый баннер продуктового магазина, перекрывающий окна, почему бы и нет. Кого заботит внешний вид города, зачем сохранять исторический вид и памятник архитектуры, если можно заработать… С нетерпением ожидаем овощных ларьков на площади Ленина...», – пишут местные жители.