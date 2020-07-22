Это уже процветание или надо потерпеть: Как выглядит станция Ханженково в «ДНР» (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины приходит в упадок железная дорога. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, люди показывают ж/д станцию Ханженково (на соединении линий Ясиноватая-Иловайск и Горловка-Иловайск) – на ней нет вагонов.

«Станция Ханженково. Это уже процветание или надо потерпеть?», – интересуется автор фото.

«Если шпалы и рельсы видны, значит н-надо потерпеть... На самом деле, там вагонов полно, просто их не видно: это новая разработка ученых и инженеров… Ну так цветет же. Травка зеленая... Не, ну кустов же в рост человека среди шпал еще нет!? Поэтому можно еще терпеть!... Еще немножечко надо потерпеть! Где-то лет семьдесят!... Сейчас, сейчас, сейчас… Уже немного осталось! Рельсы на металлолом сдать!», – делятся мнениями пользователи соцсетей.

Местные жители уточняют, что это только начало станции. Также отмечается, что парк не видно, но там примерно такое же положение дел.