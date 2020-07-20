Часовня, сторожевая башня, старинные предметы быта: На Донетчине краевед-любитель создал музей (Фото)

В с. Маяки (Славянский р-н, Донецкая обл.) пенсионер создал музей под открытым небом – он показывает всем желающим, как жили украинцы в давние времена. Здесь можно найти старинные предметы быта, казачьи сторожки, аутентичные дома и часовню.

Историей и краеведением Геннадий Киркач начал увлекаться еще в детстве. Он рассказывает, что пытался сберечь все найденные в земле артефакты.

Но стать историком по специальности Геннадию было не суждено. Мужчина рассказывает, что исторического факультета в Славянске не было, поэтому он пошел на самый престижный в то время завод высоковольтных изоляторов. Работу он совмещал со своим увлечением: собирал предметы древности и самостоятельно изучал краеведение.

В 2011 году краевед-любитель решил создать собственный музей под открытым небом. Начал с реставрации чумацкой хатки конца 19 века. Крыша у дома была повалена, были и иные повреждения. Дом мужчина отремонтировал за несколько месяцев. Потом начал строить сараи, землянки и даже сторожевую башню.

После событий 2014 года здесь появился и храм. Геннадий создал часовню, которую посвятил всем невинно убиенным. Стены он возводил по своим чертежам. Лики святых внутри и снаружи написал знакомый художник.

«К нам могут приехать все неравнодушные к истории, к зеленому туризму, к экотуризму», – отметил Геннадий.

Теперь приехать в музей и посмотреть, как жили украинцы в далеком прошлом, могут все желающие. За посещение музея мужчина деньги не берет. Строительство он не прекращает. Сейчас делает пещеру, чтобы в будущем проводить в ней экскурсии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»