В Украине снизился ВВП: Как это скажется на зарплатах и уровне жизни

В Украине снизился ВВП – валовой внутренний продукт. Госслужба статистики подсчитала, что в сравнении с декабрем прошлого года за I квартал нынешнего года он уменьшился на 0,7%. А по сравнению с I кварталом 2019 года – на 1,3%. В деньгах это миллиарды гривен. А вот доходы украинцев в I квартале увеличились. Об этом пишет «Сегодня».

Макроэкономика определяет ВВП как рыночную стоимость всех произведенных в стране за год конечных (предназначенных для непосредственного употребления) товаров и услуг. ВВП бывает номинальный, то есть не учитывающий инфляцию, и реальный, который ее учитывает.

То есть каждый из нас, отчислив в госбюджет налоги со своей зарплаты, купив что-то в магазине или проехав в транспорте, автоматически вносит вклад в увеличение ВВП. И наоборот – уменьшение зарплат, снижение затрат на покупки автоматически делают ВВП меньше. Выходит, что чем больше ВВП на душу населения, тем выше уровень жизни в стране.

В Украине номинальный ВВП за I квартал 2020 года составил, по данным Госстата, 845,83 млрд грн, или чуть более 20 тыс. грн на каждого украинца. Падение ВВП по сравнению с декабрем прошлого года составило около 6 млрд грн, по сравнению с I кварталом 2019 года – около 11 млрд грн.

Для сравнения: по подсчетам Всемирного банка, в США ВВП на душу населения в 2019 году был 55,3 тыс. долл., в Украине – 3,2 тыс. долл. Самый высокий в мире ВВП на душу населения в Люксембурге – 111 тыс. долл., самый низкий – в африканской стране Бурунди: 200 долл. Украина по уровню ВВП на душу населения находится в конце первой сотни стран (всего их в рейтинге 187) в одной компании с Бутаном и Иорданией. У наших соседей-поляков ВВП на душу населения составил в 2019 году 17,4 тыс. долл. (40-е место в рейтинге).

Издание выделило основные отрасли, рассчитав по данным Госстата их вклад в процентах в ВВП страны в I квартале (см. инфографику).

Как видно, наибольший вклад в ВВП страны внесли три «кита»: промышленность – 19%, плательщики налогов, как юрлица, так и обычные граждане (прежде всего за счет налогов на доходы физлиц – зарплату), – 15% и торговля – 14,2%. В сумме они дали почти половину ВВП – свыше 48%. Около 52% внесли остальные сферы.

Если вспомнить, что в 2019 году ВВП Украины составил 4 трлн грн, то несложно подсчитать: I квартал, даже с учетом падения по сравнению с I кварталом 2019 года, дал всего 21% от возможного годового ВВП.

Но, как разъяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, ежегодно в первом квартале уровень ВВП традиционно самый низкий, а самый высокий – в третьем и четвертом кварталах. Удастся ли наверстать упущенное, учитывая, что, по прогнозам Минэкономики, падение ВВП во втором квартале 2020 года составило 4,5%, а с начала года – 5,9%? Об этом чуть ниже, а пока рассмотрим, как рост или падение ВВП влияет на толщину кошелька рядового украинца.

По оценке члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, структура нашего ВВП близка к структуре ВВП ряда стран Восточной Европы, но есть и принципиальные отличия, увы, не в нашу пользу.

«В Украине доля промышленности в ВВП составляет 19%. Например, в Словакии промышленность дает 24% ВВП, в Польше и Турции – по 22%. Но в Польше перерабатывающая промышленность дает 17% ВВП, а добывающая – 5%, в Словакии – 20% и 4%, в Турции – 19% и 3%. Агросектор у нас дает 9% ВВП, в Словакии – 5%, в Польше – 2,5%. Строительство у нас дает 3% ВВП, в Словакии – 8%, в Турции – 7%. А прибавочная стоимость (то есть заработанные деньги) намного выше в перерабатывающей промышленности, строительстве, чем в агросекторе. Такая же ситуация в транспорте, торговле, организации питания и проживания. То есть если, допустим, на 1% падает промышленность, то потери доходов населения намного меньше, чем если на 1% будет падение ВВП в торговле или сфере услуг. Главная проблема Украины в том, что у нас высокая доля сельского хозяйства и низкая доля перерабатывающей промышленности», – анализирует Олег Пендзин.

Поэтому вывод эксперта: на толщину «масла» на хлебе украинца в первую очередь влияют именно транспорт, торговля, организация питания и проживания. Которые, по статистике, во втором квартале из-за карантина потеряли больше всего.

По словам Александра Охрименко, в последние годы драйвером роста ВВП были торговля и сфера услуг, в том числе IT-сервис.

«В современном мире все поменялось – давно нет проблемы что-то произвести, есть проблема его продать. В промышленности из-за автоматизации и роботизации остается все меньше людей. Они перетекают в сферу торговли и услуг. Именно здесь в Украине наблюдается наибольшее падение ВВП, и статистика за второй квартал это покажет. Изменится во втором квартале и структура ВВП – доля промышленности, агросектора вырастет, доля торговли, транспорта, общепита упадет. То есть упадет ВВП в секторах, где занято большее количество работников по сравнению с промышленностью. Люди потеряют в зарплатах, вырастет безработица. Вот оно – влияние изменения ВВП на уровень жизни населения. Именно этот его сегмент является сегодня наиболее динамичным в общей структуре ВВП», – говорит Александр Охрименко.

Эксперт также пояснил, что именно в торговле и сфере услуг высокая прибавочная стоимость и быстрая оборачиваемость средств, это позволяет быстро и много зарабатывать. В промышленности каждая вложенная гривня оборачивается год и более, а в торговле – неделю-две. Это быстро сказывается на росте или падении ВВП.

Эксперты пессимистически оценивают ситуацию с ВВП Украины в нынешнем году.

«За время карантина промышленность потеряла намного меньше, чем торговля, транспорт, организация питания и проживания, это подтверждают и данные Госстатистики. Глава нашего Кабмина надеется на рост ВВП во втором полугодии минимум на 1%, то есть ВВП упадет за год примерно на 4-4,5%. А по прогнозу МВФ, падение составит 8,2%, то есть еще минус 2,3-2,5% за второе полугодие», – говорит Олег Пендзин.

Олег Пендзин уточнил, что в зоне риска по-прежнему сфера услуг, которая, как мы уже поняли, дает занятость большому количеству людей и обеспечивает быструю оборачиваемость капитала. Еще один источник доходов будет потерян – это перечисления трудовых мигрантов. Если в I квартале они перечислили в Украину порядка 5 млрд долл., то во II квартале почти ничего. То же ожидается и во втором полугодии.

Это ударит по торговле: нет покупателей – пострадают продавцы. Причем это не только базары, но и более крупный рынок: строительный, бытовой техники, автомобилей и т. д. Падение ожидает строительство, автоперевозки, производство мебели, рестораны, туристическую сферу.

Александр Охрименко не исключает, что во II квартале ВВП упадет на 10%. Падение произойдет именно за счет торговли и сферы услуг. Карантин сильнее всего их затронул.

«Опасаюсь, что если карантин продлится еще полгода, то падение ВВП может быть сравнимо с тем, что было в 2015 году – более 15%. Это серьезно ударит по доходам населения», – резюмировал Александр Охрименко.

То есть, по прогнозам экспертов, в этом году экономике Украины не только не удастся наверстать потери, но ее может ждать откат к показателям ВВП пятилетней давности.