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COVID-19: За сутки в Украине заболел 651 человек

20.07.20 09:29
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболел 651 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 18 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболел 651 человек. Из них 34 ребенка, а также 27 медработников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксированы 13 летальных случаев. При этом выздоровели 560 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 59 493 человека. Из них 4 204 ребенка и 7 985 медработников. При этом в целом выздоровели 31 439 человек. Летальных случаев – 1 498», – сказал министр.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (115), Закарпатской (86) областях, а также г. Киеве (77).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 794 случая COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 795), в Луганской – 106 случаев.

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