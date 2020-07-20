В соцсетях сообщают, что в «ЛНР» волк напал на ребенка

В неподконтрольном украинским властям селе Петровеньки (Славяносербский р-н, Луганская обл.) волк напал на двухлетнюю девочку, ребенка нашли мертвым. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, трагедия произошла несколько дней назад. Девочка возрастом 1 год 8 месяцев была во дворе дома – и пропала. 17 июля утром нашли ее тело.

«Мать вызвала полицию, на место происшествия приезжали и полиция, и прокуратура, и кинологи. В данный момент волки свободно ходят в селах Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), Хорошее, Петровеньки», – пишут местные жители.

Также сообщается, что волки появились в окрестностях 2-3 месяца назад, и уже нападали на коз, домашних собак, кур и уток. Часто волка или волчицу видели прямо на улицах села.

Люди потрясены происшествием, активно комментируют ситуацию в соцсети. Есть среди пользователей соцсети и мнение, что волк не мог подойти близко к жилью и напасть на человека: просто очевидцам неизвестны все обстоятельства гибели маленького ребенка.

Местные жители также рассказывают о том, что в «администрации» Славяносербского района приняли решение устроить облаву на волков с привлечением «полиции».

«Официальные» сайты «МЧС» и «МВД» о гибели девочки не сообщают.