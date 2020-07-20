Сгорели склад, грузовик, 3 тонны соломы и 60 тонн сена: На Луганщине произошел серьезный пожар (Фото)

В воскресенье, 19 июля, в Сватово (Луганская обл.) произошел серьезный пожар на территории фермерского хозяйства. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 10:23. «Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит автомобиль "КАМАЗ" с прицепом, склад с сеном и существует угроза перекидывания огня на ферму, где находится крупный рогатый скот. Учитывая обстоятельства и масштаб пожара, были задействованы дополнительные силы и техника», – сообщают в ГСЧС.

Пожар на площади 180 кв.м локализовали в 10:55 и ликвидировали в 15:39. «Травмированных и погибших нет. Пожаром уничтожено складское помещение, автомобиль "КАМАЗ" с прицепом, 3 тонны соломы и 60 тонн сена», – проинформировали в ГСЧС.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.