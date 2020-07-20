Сводка из зоны ООС за 19 июля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 17 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

у Луганского – из артиллерийских систем калибрами 152 м и 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Причепиловки – из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы украинских опорных пунктов:

у Водяного – из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки и Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов;

у Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в пригороде Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» по украинским воинам вблизи Мироновского НВФ вели обстрел из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинских военных у Марьинки.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 4 раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 33 единицы. Противник применял минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Украинские силовики подвергли обстрелам районы поселков Доломитное и Гольмовский на горловском направлении».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Логвиново. Огонь велся из минометов калибром 120 мм».