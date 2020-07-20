Катастрофа MH17: Украина не исключает возможность присоединиться к иску Нидерландов против РФ

Компетентные ведомства Украины проведут анализ иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации в связи с катастрофой рейса MH17, для того чтобы понять, можно ли к нему присоединиться. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии УНН.

«Мы ведем несколько процессов в различных международных инстанциях. Любое решение о возможном присоединении к иску другого государства в ЕСПЧ может быть принято после тщательного изучения текста иска. Министерство юстиции и МИД проведут такой анализ уже в ближайшее время», – сказал Енин.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее. В июле 2020 года Нидерланды подали в отношении России иск в Европейский суд по правам человека.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Следующий блок судебных слушаний в деле по сбитому в небе над Донбассом «Боингу» рейса МН17 начнется 31 августа.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Также известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России.