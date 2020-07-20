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На Луганщине коронавирусом болеют 4 ребенка (Карта)

20.07.20 10:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине за сутки подтверждены 2 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Коронавирус выявлен у жителей Станично-Луганского района, контактировавших с семьей, заболевшей раньше.

Таким образом, всего в Луганской области подтверждены 109 случаев заболевания:

  • выздоровели – 84 человека;
  • продолжают лечение – 24 человека, в том числе 4 детей (из них госпитализированы – 8, лечатся амбулаторно – 16, в том числе 4 детей);
  • умер – 1 больной.

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