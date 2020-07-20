На Луганщине коронавирусом болеют 4 ребенка (Карта)

На Луганщине за сутки подтверждены 2 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Коронавирус выявлен у жителей Станично-Луганского района, контактировавших с семьей, заболевшей раньше.
Таким образом, всего в Луганской области подтверждены 109 случаев заболевания:
- выздоровели – 84 человека;
- продолжают лечение – 24 человека, в том числе 4 детей (из них госпитализированы – 8, лечатся амбулаторно – 16, в том числе 4 детей);
- умер – 1 больной.