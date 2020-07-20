Форвард «Шахтера» – лучший бомбардир чемпионата Украины

Сезон 2019/2020 в украинской Премьер-лиге официально завершен. Вечером в воскресенье, 19 июля, сыграли последние матчи и распределили все места. Также можно подвести итоги и гонки бомбардиров. Второй год подряд больше всех мячей в турнире забил бразилец с украинским паспортом Жуниор Мораес из «Шахтера», сообщает «Сегодня».

В нынешнем сезоне форвард наколотил 20 голов в 27 матчах, в которых принимал участие. Скажем, вчера против «Александрии» он уже не играл. Причем бывший игрок киевского «Динамо» всего лишь один мяч забил с 11-метрового. Интересно, что в сезоне 2018/2019 он также провел 27 поединков, но забил 19 мячей, из которых также всего один – с пенальти.

Третий год подряд приз лучшего голеадора достается представителю донецкой команды. В сезоне 2017/2018 аргентинец Факундо Феррейра отметился 21 голом в 30 матчах при реализации одного 11-метрового.

Призерами же соревнования бомбардиров нынче стали Александр Филиппов из «Десны» с 16 голами (3 – с пенальти) и Владислав Супряга из «Днепра-1» с 14 точными ударами при двух 11-метровых. Лишь на четвертой позиции представитель «Динамо» – Виктор Цыганков, который забил 14 мячей, но уступил третью строчку Супряге, поскольку забил четыре пенальти и провел больше матчей – 27 против 24. На пятом месте обосновался еще один «горняк» – Марлос (13 голов, 1 – с пенальти).