В «ДНР» сообщили, сколько человек находятся на обсервации и сколько лечатся от COVID-19

За последние сутки в «ДНР» не выявлены новые случаи COVID-19 в связи с тем, что не работала лаборатория. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«19 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – заявили в «минздраве».

Всего по состоянию на 11:00 20 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1527:

на лечении – 738 пациентов,

выписаны – 700 человек,

летальных случаев – 89.

В «ДНР» уточнили, что с подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях стационарных отделений находятся 218 человек и на амбулаторном лечении – 501 человек; 309 находятся на обсервации; 1529 человек находятся на самоизоляции на дому.