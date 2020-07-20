RU
Все новости

В «ДНР» сообщили, сколько человек находятся на обсервации и сколько лечатся от COVID-19

20.07.20 11:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За последние сутки в «ДНР» не выявлены новые случаи COVID-19 в связи с тем, что не работала лаборатория. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«19 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – заявили в «минздраве».

Всего по состоянию на 11:00 20 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1527:

  • на лечении – 738 пациентов,
  • выписаны – 700 человек,
  • летальных случаев – 89.

В «ДНР» уточнили, что с подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях стационарных отделений находятся 218 человек и на амбулаторном лечении – 501 человек; 309 находятся на обсервации; 1529 человек находятся на самоизоляции на дому.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк