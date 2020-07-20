Масштабный пожар на Донетчине: Полиция открыла уголовное производство

Следователи Волновахи (Донецкая обл.) открыли уголовное производство по факту уничтожения поля пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что, помимо 24 га пшеницы, на пожаре сгорел автомобиль, водитель которого самостоятельно пытался погасить пламя.

18 июля в полицию поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что за пределами города в сторону с. Валерьяновка в поле горит стерня.

«Выездом (на место происшествия, – ред.) установлено, что пожар ликвидирован пожарными 11 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС. В общем сгорело около 24 га пшеницы на корню, принадлежащей одной из местных агрофирм. Также на месте происшествия обнаружен поврежденный автомобиль "ВАЗ-21110" местного жителя. Владелец авто пояснил, что ехал на отдых к реке, увидел пожар и пытался его погасить», – говорится в сообщении.

По факту правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Начаты следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Как сообщалось ранее, на Донетчине сгорели 24 га пшеницы.