Выборы на неподконтрольном Донбассе: Разумков рассказал о своей позиции

Выборы по всей территории государства должны проходить по единому закону. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 июля, во время итоговой пресс-конференции сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Председатель ВР ответил на вопрос касательно проведения местных выборов на временно неподконтрольных территориях.

По словам Разумкова, на сегодня законопроектов, регламентирующих выборы на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, пока что нет на рассмотрении Верховной Рады.

«Если мы говорим о выборах – это моя личная позиция, на которую я имею право – я думаю, что выборы по всей территории суверенного государства должны проходить в соответствии с единым законом», – сказал он.

Нет, по словам Разумкова, на рассмотрении и законопроектов по особому статусу ОРДЛО. А если бы такие законопроекты были, то их можно было бы увидеть на сайте Верховной Рады.

Напомним, Рада объявила местные выборы – они пройдут в воскресенье, 25 октября, во всех областях страны, за исключением неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма.